Reportaje 'Jugones'
El brutal reto de Jorge Díaz-Rullo: una escalada al límite tras cuatro años de intentos
El escalador español ha completado una subida de 9C, haciendo historia en la escalada: "Han sido 240 días probando la vía".
Jorge Díaz-Rullo acaba de hacer historia. Tras cuatro años intentándolo, ha logrado completar una subida extrema. De las más difíciles del mundo. "Han sido 240 días probando la vía. Cuando llegué arriba no me salían las palabras y me hinché a llorar", cuenta en 'Jugones'.
"Muchas veces he pensado en abandonar. Han sido cuatro años duros", dice el escalador español.
Esos cuatro años ha tardado en completar la vía de escalada más dura de España: "El primer paso hasta el último ha sido de una intensidad muy alta. Estaría bien repetir otro".
"Poca gente puede hacer este nivel", reconoce Jorge, que se une a selecto grupo en la escalada: "Sólo cinco personas han propuesto una vía de 9C".