Zaynab Dosso es una de las mejores atletas italianas. Se colgó la medalla de bronce en el relevo 4x100 en el Europeo de Múnich. Ha representado con grandes resultados a su país, pero a pesar de ello algunos insisten en mantener actitudes bochornosas ante ella.

La atleta denunció en una historia de Instagram los insultos racistas recibidos en un bar cuando cenaba con algunos amigos: "Estaba en un bar y me empezaron a silbar. Después empezaron a insultarme en voz alta".

Y detalla cuáles fueron los insultos: "'Puta extranjera, sucia negra, vuélvete a tu país'. Recibí esa agresión verbal de esa persona sin motivo alguno".

"Lo peor ya no eso sino que todos los que estaban a mi alrededor o callaban o se reían. Tengo miedo de salir de casa, pero no porque alguien pueda hacerme un gesto discriminatorio sino por la indiferencia de la gente. No me siento protegida", explica la atleta italiana.

No es la primera vez que recibe este tipo de insultos. "Durante una mudanza con mi hermana nos tiraron una piedra desde un balcón. Espero que los que han ganado las elecciones tomen una postura firme contra esta porquería", escribió.

Dosso hizo historia en el Europeo de Múnich con una medalla de bronce que fue muy celebrada por el deporte italiano.