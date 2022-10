Marc Márquez criticado de nuevo por seguir rueda. El piloto catalán ha protagonizado una gran clasificación y saldrá en el GP de Malasia desde la tercera posición.

Ni Márquez se creía su gran rendimiento. "No entiendo nada. No lo entiendo. Menos de la forma en la que lo he hecho. Estoy contento y disfrutando del momento. Ya nos pondrán en carrera en nuestro sitio, porque no tenemos ritmo", aseguraba el piloto de Honda tras la clasificación.

Sin embargo, ha vuelto a ser criticado por seguir la rueda de un piloto. Es una táctica que empezamos a ver de forma habitual desde su primer regreso tras la lesión del brazo. No estaba al 100% y tenía que buscar otras técnicas para sacar rendimiento a la moto.

En esta ocasión, Pecco Bagnaia ha sido el piloto que ha tenido pegado a Márquez durante la Q1 y la Q2, aunque el italiano se cayó y tuvo que terminar la vuelta en solitario.

Esta es una acción permitida pero que no está bien vista. Sin embargo, Márquez no tiene reparos en admitir que, no estando al 100% ni él ni la moto, necesita ganar unas décimas de otra forma. "En la recta perdemos dos o tres décimas respecto a la Ducati, si podemos tener el rebufo es una ganancia gratis", aseguró Marc tras la clasificación.

Quién no está muy contento con esta acción es Bagnaia: "Estas cosas pueden pasar, pero empiezan a pasar demasiado. Ha habido momentos en los que me seguían siete motos. El reglamento no dice nada al respecto, pero ya es un poco demasiado".

Marc ha sido muy tajante en la rueda de prensa cuando le han preguntado por este asunto: "Cuando en el pasado yo estaba luchando por los campeonatos a los demás pilotos tampoco les importaba demasiado".