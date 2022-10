Marc Márquez habló para AS sobre todo lo ocurrido en Sepang 2015 entre él y Valentino Rossi, cómo está su relación actual y cómo ve las consecuencias de la acción a día de hoy.

El Mundial llegó a Malasia en 2015 en una disputa por el campeonato entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. El italiano llegó a la rueda de prensa previa al gran premio criticando los adelantamientos de Márquez en la carrera anterior, en Australia. Durante la carrera en Sepang, luchando por la tercera posición, llegó la controvertida acción en la que Rossi tira a Márquez y por la que posteriormente fue sancionado (y acabó costándole el título).

"Con 22 años que tenía ahí y cómo se produjo todo, no actuaría diferente porque lo único que hice fue luchar una carrera. Si creo que él lo gestionaría diferente a como lo hizo, porque el que perdió los papeles fue él", admitió Márquez, que no se arrepiente de ninguna de las acciones que hizo.

Además, desveló que no tiene ninguna relación con Rossi ahora mismo, que tras su retirada, compite en la categoría GT de automovilismo: "No tengo contacto con él y tampoco lo quiero. Van pasando los años y cada vez lo quiero menos y me da más igual".

Este momento generó mucha controversia y en los circuitos, los aficionados comenzaron a abuchear al piloto que no apoyaban y a aplaudir sus caídas. Sobre si esta acción cambió el motociclismo, Márquez no se quiso mojar: "No se sabrá nunca si cambió para mal o atrajo más gente. Al final, el morbo crea afición, de un bando o de otro. El aficionado motero de toda la vida está, al que le dan igual los colores para ver si una cosa está bien o mal".

"Cuando hay polémica, sale más en las noticias y a la gente le interesa y se pregunta qué pasa. No sé si pasaba antes, pero estos silbidos en el podio y aplausos por caídas pasaban y había una persona que lo podía parar, pero no quiso y es respetable. Yo decidí pasar página y él decidió lo suyo", añadió Márquez para finalizar.