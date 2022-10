Marc Márquez tomará la salida del GP de Malasia de MotoGP desde la tercera posición. El catalán de Honda sigue encontrando su mejor versión y dando alegrías a la marca japonesa cuando más las necesitaba.

Porque desde su regreso, Honda ha regresado a la lucha por las más altas posiciones tanto de clasificación como de carrera... y eso es algo que le sorprende hasta a él mismo.

"No entiendo nada. No lo entiendo. Estábamos donde pensábamos hasta el cuarto libre. Me lo dijo Alberto Puig, que esto no es como empieza sino como acaba", comentó tras la clasificación.

Su tiempo, tiempazo, ha sido de 1:58.454, tan solo inferior al de Jorge Martín y al de Bastianini: "No lo esperaba. No lo esperaba. Menos de la forma en la que lo he hecho".

"Estoy contento, y disfrutando del momento. Ya nos pondrán en carrera en nuestro sitio, porque no tenemos ritmo. Pero hasta que no termina...", cuenta.

En ese sentido confirma que hay "dos motos diferentes": "Desde fuera se ven iguales, pero..."

"Toca sacrificar un poco para trabajar par 2023. Por suerte me he caído con la que no me gustaba tanto", sentencia Márquez.