Carlos Sainz está a tope para competir, y para ganar, el Rally Dakar 2020. El madrileño correrá con Mini y a sus 57 años quiere batir su propio récord de edad en lo relativo a lograr la victoria en las dunas.

"No pienso en la edad cuando corro, pienso en ganar. Tengo el pensamiento de que puedo seguir ganando, porque si no no estaría aquí", comenta.

Sainz sabe que no va a ser ni mucho menos sencillo. "Habrá días duros de 400 o 500 kilómetros, días muy largos. Siempre lo complica todo", dice.

"Trato de prepararme lo mejor posible, y evitando todo problema de última hora. Soy el piloto más veterano que ha ganado la prueba. Quiero llevarlo a los 57 años", afirma.

Carlos también tiene un deseo claro para Fernando Alonso: "He tratado de ayudarle en todo lo que he podido. Le deseo lo mejor, que termine y que logre la mayor experiencia posible".