Max Verstappen ya calienta el Gran Premio de Estiria. El piloto neerlandés está en una apretadísima lucha con Hamilton en busca de ganar su primer Mundial y arrebatar al británico el que sería su octavo título. El holandés parece que tiene la cogida la medida al británico esta temporada en la pista . Y fuera de ella tampoco se corta un pelo para dejar un recado a su máximo rival.

El de Red Bull ha realizado unas declaraciones en las que ha restado importancia a los éxitos de Lewis. El '33' ha afirmado que con su monoplaza otros pilotos también habrían conseguido ganar los siete títulos que atesora el de Stevenage.

"Hay más pilotos buenos que creo que podrían haber ganado siete títulos. Me gusta luchar con Lewis, pero también disfrutaría en batallas con Fernando, Sebastian, Charles o Lando, en caso de que estuvieran en ese coche", declara Verstappen en 'Crash.net', donde también ha excluido al de Mercedes de la lista de los que considera los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1.

"No sé quien puede ser el mejor piloto de todos los tiempos. Quizá sea Graham Hill, Jim Clark, Michael Schumacher o quizá Ayrton Senna. Al final del día eso no importa, porque cada piloto es bueno en alguna de las áreas", afirma Max, quien no cree que será un fracaso si finalmente no se lleva un campeonato que de momento lidera.

"El hecho de no ganar un Mundial no va a hacer mi vida más miserable. Disfruto lo que hago y siempre necesitas suerte en tu vida para estar en el lugar y sitio adecuado durante mucho tiempo. Algunas veces hay más competición y en otras luchas por el Mundial con diferentes equipos. Eso sí, hay veces que tan sólo un equipo domina, pero eso puede pasar en todo tipo de deportes", señala el holandés, que este fin de semana tiene la oportunidad de apuntillar a Mercedes en el Red Bull Ring de Austria.