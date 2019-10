Una década hace que Valentino Rossi dominaba sin apuros el mundo del motociclismo. El italiano, con nueve Mundiales, ve ya a Marc Márquez a tan solo un título de igualar su registro, y mientras el español está en el mejor momento de su carrera con 26 años el transalpino vislumbra ya un posible adiós.

"Lo que ha hecho Marc es un poco parecido a lo que yo hice cuando estaba en forma. Puede ser que sea un dominio igual. Ha hecho una temporada de dominador, con muchas victorias. Siempre ha estado delante, aparte de Austin", dice 'Il Dottore'.

Y es que con el recién conquistado Mundial en 2019, Márquez tiene a Rossi a tiro de ganar el de 2020: "No le costará cogerme. Sí, tengo miedo de que iguale mis nueve títulos. Me disgusta, porque yo tiré un par de Mundiales, pero uno me lo hicieron perder".

Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP por sexta vez en Tailandia, tras ganar la carrera a Quartararo. El español, con dicho título, tiene ya ocho tras los dos logrados en Moto2 y en 125.

Sus números son de récord, y en Cervera alucinan con lo que está haciendo su vecino. Su abuelo, además, es un hincha más, y ya tiene claro que han atrapado "a Rossi".

