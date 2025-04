La sorprendente estrategia que Márquez está siguiendo en Catar: "Estoy pilotando al revés..."

Marc Márquez ha comenzado el Gran Premio de Catar de la mejor manera posible. El de Ducati ha vuelto a impartir su ley en clasificación y 'sprint' por cuarta vez consecutiva en la temporada. Marc firmó la 'pole' en la 'qualy' y fue primero en la carrera corta seguido de su hermano Álex, que volvió a darle guerra.

Sin embargo, el ocho veces campeón del mundo lleva todo el fin de semana avisando del valor añadido que tiene para él este gran premio. Viendo que es un circuito que se le da bien a Álex y a 'Pecco' Bagnaia, Marc es consciente de que cualquier punto es importante y puede llegar a ser decisivo.

No solo es que a sus máximos rivales sean fuertes en Lusail es que también el español ha reconocido que no se siente cómodo en el trazado catarí. Es por ello, que Marc ha decidido seguir una estrategia diferente durante el cuarto gran premio del año: "Aquí he empezado trabajando mentalmente en cambiar un poquito anti-instinto, pilotar al revés de lo que me pide el instinto y de momento lo estoy logrando".

"Estoy contento, muy contento, extra contento, pero controlando mis emociones porque la carrera es el día importante. Pero la verdad es que ha sido un sábado superando las expectativas que teníamos y el objetivo que teníamos. Evidentemente si lo superas no vas a cortar gas, sino que las cosas están saliendo", ha reconocido Marc en unas declaraciones a los medios presente en Catar.