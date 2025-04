Márquez revela el valor añadido de su victoria en la 'sprint' de Catar: "Está marcado en rojo..."

Marc Márquez no ha tardado en reivindicarse tras su caída en el Gran Premio de Las Américas. El de Cervera ha completado otro sábado inmaculado: 'pole' en la clasificación y victoria dominante en la 'sprint'. Nueva muestra de superioridad en un circuito en el que se suponía que iba a haber más igualdad que en otros.

Marc ya avisó el pasado viernes asegurando que para él el podio era un gran resultado teniendo en cuenta que el de Lusail es un circuito en el que tanto Álex Márquez como 'Pecco' Bagnaia son muy fuertes. Pero el hecho de ser Marc Márquez implica ir siempre a ganar.

Y así lo ha hecho en la 'sprint'. Luchando de tú a tú con Álex e imponiéndose al de Gresini, que ha vuelto a dar guerra como de costumbre. Marc ha analizado la importancia del triunfo este sábado: "Este sábado es un sábado más importante que los otros para mí. Luego, para el campeonato, es lo mismo porque hay los mismos puntos, pero de momento está yendo bien".

"Lo importante es que en un circuito marcado en rojo, de momento hemos recuperado el liderato. A ver mañana si podemos mantenerlo o perder los menos puntos posibles. Es un circuito donde en la cabeza de Pecco y Alex seguramente estaba atacar. Pecco de momento no ha sido así, pero ya te digo, es que los sábados no me gustan porque no puedes celebrar ya que mañana hay la carrera importante", ha reconocido Marc en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.