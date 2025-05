La sentencia definitiva de Marc Márquez sobre la lesión de Martín en Aprilia: ¿Vivió lo mismo en Honda?

Marc Márquez desembarca en Gran Bretañacomo líder indiscutido del mundial de pilotos. El corredor de Ducatibuscará su cuarta victoria contando las carreras de domingo. En el terreno de la sprint, el catalán lleva un pleno de victorias.

A su llegada al circuito, Marc fue preguntado por uno de los casos que más se hablan en MotoGP, la situación de Jorge Martín en Aprilia, donde el vigente campeón del mundo ha acumulado todo tipo de lesiones y eso recuerda al calvario sufrido por Márquez en 2020 cuando pilotaba para Honda.

El ocho veces campeón del mundo es una figura interesante a la hora de valorar lo que le está ocurriendo a 'Martineitor' a día de hoy por lo que vivió en la escudería japonesa en sus último años: "Mi situación fue completamente diferente. Primero que nada, porque venía de cuatro años con muchas lesiones".

"Logramos seis Campeonatos Mundiales juntos. Tuvimos una relación increíble. Y al final, porque hablando honestamente, la cantidad de presupuesto que gastaron en mi salario no era necesaria porque necesitaban invertir en el proyecto, no en un piloto. Fue un acuerdo mutuo", ha relatado en 'DAZN'.

Por otro lado, el de Cervera echa en falta una manifestación por parte del madrileño tras el duro comunicado realizado por Aprilia: "La cosa es que quiero esperar a que Martín y su equipo hablen de ello, porque hasta que no hablen, no sabemos si es real o no".

"Era normal que Aprilia hablara porque están aquí y hablarán y le preguntarán muchas cosas. Así que, veamos. Esperaremos porque los respeto y esperaremos a Martín y su equipo", ha zanjado el ilerdense.