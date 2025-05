Un expiloto de MotoGP no entiende la posible maniobra de Jorge Martín: "Me ha sorprendido..."

Jorge Martín podría activar una cláusula para salir de Aprilia ya esta temporada y tomar la moto de Honda, que podría volver a competir por el mundial muy pronto. Es la noticia de la semana en MotoGP. El campeón del mundo, que por sus lesiones apenas ha podido rodar con su nueva máquina, se marcharía con Aleix Espargaró a Honda.

Y Álvaro Bautista, expiloto de MotoGP que ahora está en Superbikes, dice que no entiende esta posible maniobra.

"¿Me esperaba el asunto de Jorge? Me ha sorprendido porque no ha tenido grandes oportunidades para pilotar la RS-GP. No sé qué puede tener en mente", dice el español en palabras que recoge 'Motosan'.

Jorge sólo ha rodado en una carrera, en Qatar, y no la pudo terminar porque se fue al suelo. Sufrió una grave caída y desde entonces ha iniciado un nuevo periodo de recuperación. No se le espera en la competición en los próximos Grandes Premios.

Bautista y su futuro

Álvaro Bautista también se ha pronunciado sobre su futuro en Superbikes y ha dejado claro que él quiere estar en Ducati: "El acuerdo con Ducati para 2026 existe y no hay negociaciones que iniciar...".

"Personalmente, al tratarse de un contrato con opción, ya he confirmado al equipo mi voluntad de quedarme, así que ahora les tocará a ellos decidir. Podrían incluso dejarme en casa porque soy demasiado viejo...", dice el piloto español, campeón en 2022 y 2023 en esta categoría.