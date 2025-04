La 'masterclass' de Marc Márquez en la cara de Valentino Rossi: 'jugó' con Morbidelli y se activó con Bagnaia

Gracias a su excelente fin de semana en Catar, Marc Márquez ha vuelto al liderato del Mundial con 17 puntos de ventaja sobre su hermano Álex y a 26 de Pecco Bagnaia.

Tras su caída en Austin, el octocampeón del mundo volvió a la senda de la victoria, por partida doble, en Losail. Y en un trazado desfavorable para él, la clave fue la estrategia.

Así lo explicó el propio piloto ilerdense tras la carrera: "Estaba convencido de que tendría mis opciones, pero también tenía mis dudas, por eso he gestionado al principio, sabía que solo tenía diez vueltas de neumático de delante tirando fuerte, he dejado que pasaran las vueltas".

En los planes de Marc estaba ceder la cabeza de carrera, y cuando Franco Morbidelli, piloto del VR46, le pasó en la primera vuelta, arrancó su 'misión'.

Y todo a ojos de Valentino Rossi, que estaba en el box del 'filial' de Ducati: "Al principio se ha ido Morbidelli y he pensado que ya lo iba a pillar. Pero cuando me pasó Pecco es cuando entendí que empezaba la carrera, y al final he sacado mis vueltas fuertes para pasar a Maverick Viñales y hacer el ataque final".

"No me interesaba nada hacer un inicio de carrera rápido, me interesaba tener el grupo detrás y mantener un ritmo lento, para que fuera bajando el neumático trasero y sentirme más cómodo, eso me ha permitido tener un extra al final para poder machacar el neumático delantero", señaló Márquez.