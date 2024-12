La reflexión de Jorge Martín sobre el momento en el que Ducati eligió a Márquez: "Me di cuenta..."

Fueron semanas muy intensas en Ducati. Se buscaba compañero para Pecco Bagnaia y los candidatos eran dos: Jorge Martín y Marc Márquez. Finalmente en Bolonia se decantaron por el ocho veces campeón del mundo, que acababa de llegar a Gresini, y Jorge tuvo que hacer las maletas en dirección a Aprilia, proclamándose campeón de la categoría meses después.

El madrileño ha recordado aquellas semanas en las que tuvo que tomar una decisión rápidamente. En declaraciones que recoge 'Motosan' reconoce que al darse cuenta de lo que ocurría en Ducati, con muchas dudas en ese segundo asiento, optó por la opción de Aprilia.

"Por la parte de ya no estar en Ducati no se ha hecho justicia. La vida te lleva por caminos que no te esperas y hay que adaptarse, es la resiliencia. Pero en el momento que me di cuenta que lo de Ducati no iba para adelante fui rápido y me fui a donde quería (Aprilia). Ahora tengo un gran reto por delante y voy a por ello, espero poder seguir creciendo", explica Martín.

Ha logrado con la Pramac, la satélite, derrotar a Pecco. Toda una machada. Se proclamó campeón en Barcelona, en la última cita de la temporada. Y ahora la pregunta es si se llevará el número 1 de campeón a su nueva marca. Algo que de momento no ha decidido.

"Si voy a llevar el 1 no lo voy a decir hasta febrero. Mi madre dice muchas cosas. Además, no puedo hablar mucho de la nueva moto, pero es un proyecto muy bonito. Creo que puede salir muy bien y tengo mucha confianza", dice Martín.

Será en febrero cuando se celebran los siguientes test oficiales de pretemporada en Sepang. Y ya en el primer fin de semana de marzo, en Tailandia, arrancará el mundial de MotoGP del año 2025. Martín tendrá que remar para estar en la lucha contra las Ducati. Una moto que en estos momentos sigue siendo muy superior.