Se acabó la aventura de los hermanos Márquez juntos en MotoGP. Este año han sido compañeros en Gresini, pero desde ya Marc comienza a trabajar con Ducati, el equipo oficial. Y para Alex ha sido un año de mucho aprendizaje pero también de sufrimiento al tener tantos focos encima.

Así lo dice en palabras que recoge 'Motosan' después de la última carrera del Gran Premio Solidario de Barcelona: "Lo malo es que todo el mundo te mira con más ojo clínico al estar en el mismo box, con la misma moto".

"Quieras o no, no ha sido un año fácil para mí, sobre todo el inicio y un poco al final. Cuando quedaban cinco o seis carreras tuve un bajón de entender la moto y saber qué hacía. Pero he podido aprender muchísimo de él", dice Alex, que el curso que viene seguirá en Gresini con un nuevo compañero, Fermín Aldeguer.

Insiste en todo lo que ha aprendido: "Tenerlo en el box con la misma moto ha sido una gran ayuda. Así que he aprendido muchísimo. He aprendido lo que no pude aprender en 2020 porque estaba fuera y ha sido menos pesado que ese año, porque estaba en casa y tenía mucho tiempo libre".

Gresini ha estado en el foco de MotoGP. La llegada de un ocho veces campeón del mundo lo cambia todo: "Este año estaba más ocupado y la verdad es que lo hemos llevado los dos muy bien, sabiendo en todo momento cuál era el lugar de cada uno y siendo muy profesionales".

Su aventura ha terminado. Este lunes el mayor de los Márquez ha comenzado a trabajar activamente con su nuevo equipo, Ducati. Junto a Davide Tardozzi y Gigi Dall'Igna ha conocido los secretos de la GP25, la moto que probará ya esta semana en Barcelona y que pilotará la temporada que viene junto a Pecco Bagnaia.