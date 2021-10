Ansu Fati y Marc Márquez. El piloto de MotoGP ha enseñado los trucos de su moto al futbolista del FC Barcelona, un apasionado del mundo del motociclismo.

Fati ha comprobado cómo ruge la Honda y ha alucinado. Su reacción no tiene desperdicio. Cuando acelera no puede evitar taparse los oídos: "Me ha dejado sordo".

Ante esa reacción, Márquez se parte de rusa y le confirma que los pilotos llevan tapones mientras pilotan para evitar que este ruido sea molesto para su pilotaje.