Ducati es la moto más dominante de la parrilla de MotoGP. Ha ganado los últimos mundiales con Pecco Bagnaia y ganará los próximos ya sea con el italiano o con Marc Márquez. Que otra marca pueda plantarle cara a corto plazo no es posible. Y Jorge Martín se marchará a Aprilia el próximo invierno al haberse quedado sin el asiento oficial.

Y ahora la pregunta es si el madrileño podrá volver a luchar por el título con la Aprilia. A día de hoy parece difícil por mucho que sea el piloto más veloz de toda la parrilla.

"¿Mi última oportunidad de lograr el título? Para nada. Me quedan muchos años en MotoGP, creo que el nivel que estoy demostrando... no lo hago por demostrar nada a nadie, es porque lo tengo, quiero ser mejor cada día", dice Jorge en palabras que recoge 'Marca'.

"Veremos qué me depara el futuro, pero he mejorado mucho en esto, me centro en el presente y ahora tengo una gran oportunidad y no quiero desaprovecharla", señala el líder del campeonato.

En Barcelona Martín pude conseguir su primer mundial. La distancia es de 24 puntos sobre Pecco Bagnaia. Y podría cerrar el mundial incluso en la sprint del sábado, claramente el punto débil del italiano. Y si se convierte en campeón, se llevará el número 1 a Aprilia con el objetivo de demostrar que puede ser rápido en cualquier escudería.