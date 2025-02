Se le rompió hasta el casco: Jorge Martín sufre un fuerte accidente en los test en Sepang

Jorge Martín no ha empezado de la mejor forma la temporada con Aprilia. El madrileño ha sufrido un fuerte accidente durante los primeros minutos de los test de pretemporada que se han disputado en la mañana de este miércoles en el circuito de Sepang en Malasia.

En primera instancia, sufrió una caída en la que no tuvo ninguna complicación y pudo volver al box por su propio pie. En cambio, tras salir de nuevo a la pista, el de San Sebastián de los Reyes ha sufrido un accidente aparatoso.

Martín perdió el control de la moto y salió despedido en el aire cayendo al suelo. Tras acudir al centro médico del circuito de Sepang, se ha optado por el traslado al hospital de Aurelius de Nilai para realizar una revisión completa. El golpe tuvo lugar en la curva dos del trazado.

El madrileño, completamente consciente en todo momento, se quejaba de un intenso dolor en el pie izquierdo y la mano derecha.

Horas después del incidente, la competición ha informado que sufre "una fractura en la mano derecha y fracturas en el pie izquierdo".

"Se le ha sometido a una tomografía computarizada y una resonancia magnética, ambas resultaron negativas para cualquier lesión. Permanecerá ingresado durante la noche y mañana volará de regreso a Europa para ser operado tanto de la mano derecha como del pie izquierdo", añade el texto.

Las redes sociales de MotoGP han publicado la secuencia del accidente y se ha podido ver que 'Martinator' ha perdido la visera de su casco tras el fuerte impacto contra el asfalto. Esperamos que todo haya quedado en un susto y los daños de Jorge Martín sean lo más leve posible.

