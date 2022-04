Alexander Albon ha hecho una comparación entre dos auténticas estrellas del mundo del motor. El piloto tailandés ha relacionado el trabajo de Max Verstappen en la Fórmula 1 con Red Bull y el de Marc Márquez en el equipo Honda de MotoGP, y cree que ambos son muy similares dentro de sus escuderías.

Albon sostiene que los dos campeones del mundo tienen un monoplaza y una moto totalmente acordes a su estilo de pilotaje, algo que les permite ir muy rápido. También considera que ambos equipos, en sus respectivas categorías, no realizan cambios con respecto al enfoque del diseño porque sus pilotos les permiten ir al máximo en cada carrera.

Red Bull y Honda se pueden ahorrar modificaciones innecesarias que podrían alterar sus buenos resultados al probar algo nuevo. "Es una comparación extraña de hacer, pero si ves MotoGP, creo que es algo similar a lo que sucede con Marc Márquez, tienen un estilo de pilotaje muy específico y les funciona a ellos", indicó.

"Van muy rápido, pero su estilo no es el más sencillo para seguir y si ese piloto siempre lo hace bien, no hay motivo para que el equipo piense en probar algo diferente", añadió el piloto de Williams en unas declaraciones al podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'.

El tailandés cree que no está siendo el mejor año para Red Bull ni para Max Verstappen porque necesita un coche con una parte delantera más potente: "Cuando miras los datos ves que en algunas curvas es increíble y va al límite en toda la vuelta. Le gusta un coche con una parte delantera muy fuerte y no es un compañero de equipo genial, creo que Sergio se dio cuenta de eso el año pasado".

"Ahora con un coche nuevo y una nueva normativa ha igualado todo un poco más en Red Bull, pero Max tiene mucho talento y Sergio está haciendo un gran trabajo plantándole cara", explicó.

Por último, ha querido defender a su antiguo compañero: "No es una persona política en absoluto, es un piloto directo y sencillo, de los más directos que he conocido. Tiene mucha confianza en sí mismo y no necesita demostrar nada a nadie, él habla en el circuito y por eso, algunas personas piensan que es arrogante, pero no es así para nada. Tiene mucha determinación y es muy seguro de sí mismo".