Alberto Puig, team manager del Repsol Honda, no ha escondido que Marc Márqueztomó la decisión correcta al dejar el equipo que le brindó sus seis Mundiales de MotoGP para saber si volvería a ser competitivo en Gresini con la Ducati del año pasado.

Y la realidad, como refleja la clasificación, es que sí. El ilerdense marcha tercero a dos puntos de Pecco Bagania y 41 de Jorge Martín.

Por su parte, Honda no sale del último cuarto de la parrilla y en Barcelona vivieron el que posiblemente haya sido su peor fin de semana esta temporada.

Joan Mir, que terminó 15º y sumó un punto después de la sanción a Bastianini, criticó duramente la falta de "velocidad punta" de la moto nipona.

"Comparado con las otras Honda, hemos sufrido bastante este fin de semana", aseguró el bicampeón en declaraciones que recoge 'Motosan'.

De hecho, el campeón del Mundial en 2020 se ve "humillado" en estas circunstancias: "En el warm up me metían 15 km/h. No es cuestión de que te pasen, es cuestión de que ahora mismo te humillan con esta configuración; y es un poco lo que hay. No tengo opciones de luchar ahora".

"Hay que elegir [entre potencia y giro]. Pero el desarrollo va por el lado de 'gira pero no corre'. Ahora hemos dado un paso hacia atrás. Aquí no tenía opción absolutamente de nada. Estábamos ahí los últimos, luchando codo con codo", ha zanjado, dejando una durísima crítica que evidencia su enfado con Honda.