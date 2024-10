La moto de Alex Márquez acabó atascada en la de Joan Mir en el Gran Premio de Japón. Por supuesto, los dos fuera de la carrera. Y el piloto de Honda explotó contra el de Gresini lanzándole una crítica muy dura después de la prueba. Y hubo sanción.

"En la curva 11 Alex se fue largo, y al entrar en la 12 me ha dado por detrás, sin pensar, casi como un misil", dijo Mir en palabras que recoge 'Motorsport'.

Y le pidió a Alex, de manera muy dura, que "pensara más": "Hay que pensar un poco más encima de la moto. Fastidiar las carreras de los demás sale gratis. Me da más rabia el resultado deportivo que haberme podido hacer daño".

"Y luego también estoy esperando una disculpa por su parte. No es la primera vez que me pasa algo así con él", insistió.

Esa disculpa sí llegó. Dijo Alex ante los medios que había hablado con Joan Mir: "He cometido un error en la curva 11 que me ha sacado de la trazada, y mientras intentaba recuperar mi posición he tenido un encontronazo con Mir, que ha provocado la caída. Nuestras motos se enredaron y le pedí disculpas por lo sucedido".

Alex recibió una 'Long Lap Penalty' que cumplirá dentro de dos fines de semana en el Gran Premio de Australia.