Sharnie Lee Pinfold deja el el motociclismo. La piloto australiana de 25 años así lo ha comunicado en una carta a través de su cuenta de Facebook. En el comunicado ha llegado a mencionar que el motivo principal de su retirada es "el machismo que existe dentro del mundo del motor".

"Este post es para anunciar la decisión que he tomado de alejarme del mundo del motor. Esta decisión no ha llegado a la ligera, aunque es la que viene de mi corazón.(...) A lo largo de mi viaje en el deporte de motor, he vivido y estado expuesta a muchos desafíos, algunos de los que me cuesta hablar. La mayoría de los desafíos a los que me he enfrentado, se han basado en la falta de respeto y trato despectivo de las mujeres. Cosas que sé que nunca habría tenido que experimentar o estar expuesta si hubiera sido un hombre", afirma contundente.

La australiana seguía mostrando su profunda tristeza y cansancio tras el mal trato recibido."Llega un punto en el que dices basta, y siento que he llegado a ese punto. Siento que ya no quiero seguir expuesta a este comportamiento o que me traten de esta manera. Esto me entristece profundamente. Me entristece profundamente mirar los desafíos de mi propio viaje, y reconocer el hecho de que las mujeres dedican sus vidas a perseguir sus sueños están siendo expuestas a esto y están siendo tratadas de esta manera. Este ha sido el factor principal que contribuyó a mi decisión de alejarme", explica en su carta.

La joven dice adiós al motociclismo tras haber llegado a competir en el mundial de Supersport 300 en 2020. Lo hizo como invitada en el equipo Magny Cours, a pesar de no clasificarse para las carreras. En este 2021 tenía una oferta del equipo IDM holandés que quiso contar con sus servicios para volver a correr la misma competición. Ella ha rechazado la oferta tras comunicar su retirada del deporte de las dos ruedas con tan solo 25 años.