Pierre Cherpin, piloto francés que actualmente corre el Rally Dakar, sufrió un brutal accidente en el kilómetro 178 de la Etapa 7. El galo se estrelló con su moto y sufre un traumatismo craneal.

Por ello, tuvo que ser trasladado a un hospital de Sakaka para una operación de urgencia, en la que se le redujo un hematoma extradural en su cerebro.

Además, también padece un neumotórax y tiene una costilla fracturada.

Según informaciones de 'France TV', Cherpin está en coma inducido.

Cherpin, de 52 años, afronta su tercera participación en el Dakar, prueba que no corría desde 2015 y se inscribió en la categoría Original by Motul, que no permite asistencia mecánica. Es la más dura de todas las que hay en este rally.

Es el segundo piloto que sufre un grave accidente en esta edición del Dakar. CS Santosh, en la cuarta etapa, también tuvo que ser inducido al coma tras un fuerte golpe en la cabeza.

