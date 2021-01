Carlos Sainz se mantiene en la puja por el Rally Dakar 2021. El madrileño, que abría pista tras la jornada de descanso después de ganar la Etapa 6, ha terminado a tres segundos de Peterhansel, líder de la general, en la séptima jornada de la prueba... pero a pesar de que aguantó el ritmo de su compañero ha perdido un día para remontar.

Podía, eso sí, haber sido peor, pues abrir pista viendo los problemas de navegación que muchos están teniendo no es algo del todo positivo. Con todo, Sainz no se dejó ni un as en la manga.

Tanto él como Lucas Cruz, su copiloto, salieron con ganas de comerse las dunas, y marcaron el mejor crono en el primer punto a pesar de ir abriendo la pista.

Lo dijo, quería divertirse y ser competitivo, y se olvidaron de la presión y de todo lo que les ha lastrado en algunas etapas para, simplemente, correr y disfrutar.

El problema es que Peterhansel no tiene intención de ceder ni un segundo. El francés, compañero de Sainz en Mini, se gustó con un tramo tremendo en el que, ya en el segundo punto de control, se hizo con el dominio de la séptima etapa.

Marcando el ritmo durante 300 kilómetros para, finalmente, caer tras perder más de dos minutos ante Al-Rajhi, ganador final de la etapa.

Tercero entró Carlos Sainz, por delante de Nasser Al-Attiyah, que se mantiene segundo en la general.

Termina así la Etapa 7, que se compuso de 471 kilómetros entre Ha'il y Sakaka y en la que no había asistencia.