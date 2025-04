El pesimista mensaje de Acosta sobre la KTM de cara al GP de Catar: "No es lógico..."

"No hay explicación..."

Pedro Acosta está teniendo uno de sus comienzos de temporada más difíciles. El murciano no se está encontrando a gusto sobre la KTM y eso se ve reflejado en los resultados. Tras tres grandes premios disputados, Acosta es decimotercero en la clasificación general de pilotos con tan solo dieciséis puntos conseguidos.

El problema no reside en el rendimiento del 'Tiburón de Mazarrón', sino en el de la propia KTM. La moto ha demostrado no ser competitiva y presenta muchas dificultades para los pilotos sobre todo a la imprimir un ritmo constante y rápido en carrera.

Acosta reconoce que en el equipo no le encuentran sentido a estos problemas: "Hemos entendido algo. La moto tiene más agarre que el año pasado pero lo que nos falta, como he dicho, es confianza con la rueda delantera. Tenemos un problema y no sabemos por qué, a veces aparece y a veces desaparece".

"No es tan difícil ser rápido, cuando es constante durante toda la carrera, también cambia de una vuelta a otra. Tenemos que entender por qué la parte delantera de la moto es tan delicada. No tenemos una explicación, por los datos que tenemos, no es algo lógico lo que nos está pasando. Tenemos que entender si hemos hecho algo que haya creado este problema, de dónde viene", ha asegurado el murciano en unas declaraciones para los medios presentes en el GP de Catar.

La situación de Acosta es complicada. El español consigue firmar buenos tiempos en clasificación pero mantener un ritmo de carrera competitivo se le está complicando mucho este comienzo de año. KTM necesita mejorar la situación de cara a intentar mantener al murciano dentro del equipo.