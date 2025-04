El piloto de KTM que ya no tiene a Pedro Acosta como referencia: "Para mí es más eficaz..."

En la clasificación general Pedro Acosta es el tercer piloto de KTM. Por detrás de Brad Binder y de Enea Bastianini. Y este último ha dicho en la previa del Gran Premio de Qatar de este fin de semana que ya no se fijará en el español. Ya no le tendrá como referencia para pilotar y tomará su propio camino.

"Primero habíamos tomado nuestra propia dirección, pero luego vimos que no funcionaba y tomamos otra siguiendo a los otros pilotos de KTM. Ahora hemos vuelto a separarnos. He tomado una nueva dirección y parece que es la más eficaz para mí", dice el ex de Ducati en la rueda de prensa del Gran Premio.

En Austin dieron un paso adelante y quieren confirmarlo ahora en Qatar: "Esta carrera servirá para entender si las mejoras realizadas en Austin van bien, así que ese es el camino a seguir".

Los problemas que todos los pilotos de KTM han detectado son los mismos: la entrada a las curvas. Así lo explica Bastianini: "La parte delantera de la moto es bastante sólida, pero a la moto le cuesta girar en la entrada de la curva. El problema es que hay que exigirle demasiado. En cambio, en la frenada en línea recta es muy buena".

Ha empezado el año muy lejos de los mejores, pero sabe que paso a paso puede ir mejorando. Siempre que la moto se lo permita, claro: "Personalmente estoy bien. He tenido que revisar mis objetivos, pero a la hora de la verdad, siempre hay que mantenerse en la línea de lo que se está haciendo. Sé que sin duda podemos mejorar en el futuro, así que estoy aquí para dar el 100% y alcanzar mi objetivo, que no es en absoluto acabar las carreras en el séptimo lugar".