Pedro Acosta sigue asombrando en MotoGP. El murciano, rookie de GasGas, ha logrado ya subirse al podio en la carrera del domingo de Portugal y, tanto allí como en Qatar, ha dejado no pocos adelantamientos a campeones como Marc Márquez y a Pecco Bagnaia.

Porque le sobra picardía al de Murcia. Porque no es de los que se dejan acomplejar por las Ducati del catalán y del italiano. Él, con esa KTM satélite, ha necesitado tan solo dos fines de semana para demostrar que más pronto que tarde va a pelear por ser campeón del mundo.

En palabras que recogen en 'Motorsport', Acosta ha hablado sobre cómo fue el que para él es el adelantamiento que más ha disfrutado: el que le hizo a Bagnaia durante el GP de Portugal.

"Disfruté mucho"

"Disfruté mucho. Estuve muchas vueltas tras él. Lo intenté una vez y me la devolvió. Eso me gustó", cuenta.

Y sigue: "Me lo tuve que tomar con calma. Me iba largo en la curva 1 y no llegaba nunca bien preparado".

Acosta explica: "Tiene las piernas bastante grandes. Era capaz de estar más estable que yo. Cuando traté de superarle la primera vez me iba para los lados, y se me hizo bola".

"Luego me concentré en hacer un T1 más redondo para llegar a la curva 3 con opciones. Disfruté mucho, pude ver muchas cosas. Más que en los Libres o en clasificación", continúa.

"Se sienta más atrás en la moto"

En ese sentido, cuenta cómo es Bagnaia en la lucha: "Juega mucho con el cuerpo. Está sentando más atrás en la moto que los demás y siempre juega con los pies. Lo retuerce de forma rara"

"Con eso gana tracción, y a mí es algo que me hace falta. Voy un poco más fuera y me cuesta poner peso detrás. En Portugal aprendió de todo eso", sentencia Acosta.