Cuando se habla de posibles sustitutos son tres nombres los que nos vienen a la cabeza, pero es uno de ellos el más reclamado por la afición. ¿Quién no querría ver a los hermanos Márquez compitiendo no solo en la misma categoría, sino en el mismo equipo?

Álex podría ser la opción más arriesgada por no tener experiencia previa en la categoría reina, sin embargo acaba de proclamarse campeón del mundo de moto2 y ya cuenta con el título de moto3 que logró en 2014. Su hermano Marc habló del hecho de que haya pilotos corriendo sin tener ningún título de otras categorías, entonces, ¿por qué no iba su hermano a poder correr también? "Para mí Álex ya es un piloto de MotoGP", dijo el ocho veces campeón del mundo. Hoy le han preguntado sobre el tema y ha confirmado que es una de las opciones que se están planteando, pero que él "no puede hacer nada".

Los otros dos pilotos que podrían ocupar esa plaza son Johan Zarco y Cal Crutchlow. Sería apostar por lo seguro ya que son pilotos con experiencia, pero el francés no ha tenido una gran temporada con KTM a pesar de sus últimas actuaciones con la moto satélite de Honda, y Crutchlow tiene ya 34 años y alguna vez ha dejado caer que su retirada podría estar cerca.