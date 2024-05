Antes con Marc Márquez y ahora sin él, Honda está viviendo una pesadilla en MotoGP. Son la moto más lenta de toda la parrilla y eso no va a cambiar a corto plazo. De ahí que Joan Mir se esté planteando su futuro. En las últimas semanas ha sido muy duro en sus críticas hacia la marca japonesa... y ahora ha llegado la respuesta.

Alberto Puig, team manager de Honda, ha dejado claro en la previa del Gran Premio de Italia que ellos no obligaron a nadie a que firmaran sus contratos: "Honda nunca ha obligado a nadie a venir ni a irse. Los que quieren irse se van, como ya hemos visto, y los que quieren venir, vienen".

"Los pilotos llegaron a Honda por voluntad propia y cuando decides hacer algo, sabes lo que es y tienes que asumir las consecuencias", sostiene.

"Sé que, por lo que dijo, no sabe realmente qué hacer. Esperemos y veamos cómo evoluciona la situación, porque al final hay varios pilotos en el paddock que podrían tener opciones", apunta Puig sobre un Mir que busca una salida de la marca nipona.

En Honda, sin embargo, y a pesar de las críticas del expiloto de Suzuki, confían en retenerle: "No estamos hablando con nadie, seguimos pensando que Joan es un piloto súper rápido, es dos veces campeón del mundo y yo siempre he pensado que juzgar a un piloto cuando la moto no es competitiva es un error".

La guerra se ha desatado en la marca. Y los resultados, claro, no ayudan. Unos resultados que no parece que vayan a cambiar al menos en este 2024.