Mir, sobre sus malos momentos en Honda: "Estaba muy malacostumbrado..."

La Honda 2025 devuelve a Joan Mir la motivación. El mallorquín ha estado muy lejos de su mejor versión en los últimos años. Desde su llegada a la marca japonesa no ha vuelto a pisar un podio, el último en el circuito de Portimao en 2021, aún con Suzuki. Y muy lejos de volver a luchar por un Mundial, como hizo en 2020 cuando consiguió el campeonato de MotoGP.

Este año se subirá a la moto de Honda por tercera temporada consecutiva. De momento su mejor posición ha sido un quinto puesto que consiguió en Indonesia hace dos años en 2023.

El piloto de Palma ha narrado lo difícil que ha sido estos años fuera de las primeras posiciones. "Alberto Puig (mánager de Honda) me conoce mucho. Él sabe que cuando las cosas se tuercen mucho me voy para abajo. Y eso es seguramente porque estoy muy malacostumbrado. En toda mi carrera deportiva tuve muy buenos resultados y muy pronto", ha desvelado en declaraciones recogidas en 'Motorsport'.

Unos malos momentos que aún no había vivido en su carrera como piloto hasta 2023, cuando cambio de fábrica. "Yo llegué a MotoGP y el primer año ya fui como un tiro. Y el segundo, gané el título. Tuve una lesión, la superé y punto. Yo no había tenido malos momentos hasta que llegué a Honda. Y aquí empezó la odisea", decía el piloto que tras vivir estos grandes momentos vio como en los dos últimos años, no obtenía los resultados deseados.

Un hecho que le provocó perder la "motivación", ha confesado el 36: "Es fácil perder la motivación cuando aquello que siempre te ha impulsado son los resultados y, de repente, los dejas de conseguir. Hacía tiempo que no disfrutaba de las carreras, que iba porque tenía que ir".

Sin embargo, Joan Mir ha recuperado la motivación con la moto de este 2025 y ya solo tiene el deseo de que "la moto corra algo más, un poco más de velocidad punta, que eso es gratis para el piloto".