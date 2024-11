Fue la primera persona a la que abrazó después de ser campeón del mundo, consciente de que sin él, le hubiera costado mucho más conseguirlo. Jorge Martín ya expresó en el antepodio la importancia que había tenido Aleix Espargaró en la consecución del título.

"Guardaespaldas": esa fue la expresión concreta que utilizó Jorge para definir la labor de Espargaró durante la carrera. Aleix hizo 'tapón' y evitó que varios pilotos lucharán con Martín. Aún así, esa acción solo fue un pequeño ejemplo de la ayuda que le ha prestado siempre el catalán al madrileño.

"No he visto la carrera, pero sé que Aleix es gran parte de esta victoria. No solo hoy, desde que yo era un niño, desde que me ha ayudado yendo a entrenar cuando no tenía moto para entrenar. Me daba mucha tranquilidad ver ese 41 en la pizarra, ver ese 41 a 0.3, 0.4, sabía que tenía un aliado, no te voy a engañar, sabía que tenía un aliado, prefiero ver un 41 con 23", reconoce Martin en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Ha sido tal la importancia de Espargaró que Jorge hasta le apunta el mundial: "Esto lo tengo clarísimo. Y Aleix se merece este título y es parte de mi equipo, así que estaré siempre al alcance":