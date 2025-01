Márquez no se obsesiona con ganar un mundial en Ducati: "Sería un extra, pero mi objetivo ya está cumplido"

Después de salir de Honda Marc Márquez pilotó una satélite, la Gresini. Porque su objetivo en ese momento era averiguar si podía volver a ser competitivo. Y claro que lo fue. Este 2024 logró victorias y desafió a Jorge Martín y Pecco Bagnaia, los dos pilotos que pugnaron por el título. Y el año que viene dará un salto mucho más importante hacia Ducati.

Pero a pesar de contar con la mejor moto no se obsesiona con el mundial. Porque asegura que él ya ha cumplido su objetivo: "Yo yo ya logré lo que quería: alargar mi carrera y volver a ser competitivo. Si gano otro título, será un extra. Pero mi principal objetivo ya está cumplido".

Así lo reconoce en declaraciones que recoge la web oficial del mundial de MotoGP: "Con Honda logramos mucho y me siento parte de Honda. Sin embargo, ahora piloto una Ducati y en 2025 seré piloto oficial de Ducati. Por supuesto, intentaré defender los colores de mi marca. Pero Honda ha sido y será una parte muy importante de mi carrera, o quizás la más importante. Nunca se sabe".

Asegura que estará en paz cuando se retire pase lo que pase los próximos años en la escudería italiana: "Cuando estaba en Honda, a veces la gente decía: 'Honda es Honda, y él gana gracias a Honda'. Pero había otras Honda. Si eres un buen piloto y vas a Honda diciendo: 'No me importa el dinero, solo quiero la mejor moto', te darán la mejor moto, si eres bueno. En mi caso, hice lo contrario. Fui a Ducati y dije: 'No me importa nada, solo quiero pilotar la mejor moto'. Ahora, cuando me retire, estaré en paz conmigo mismo porque lo intenté todo".

