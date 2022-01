Marco Melantri, expiloto de MotoGP, es uno más de los que no creen en la vacuna del COVID. El corredor, en una entrevista con el medio 'Mowmag', ha reconocido incluso que se contagio adrede del virus para no tener que vacunarse.

"Me infecté por necesidad. Tenía que trabajar. No considero a la vacuna como una alternativa", afirma.

Y expone: "Conozco a muchos con dos dosis que se intenta infectar para no tener que ponerse la tercera".

"Me contagie voluntariamente, y no ha sido fácil. Me costó mucho poder contagiarme, contrariamente a mucha gente vacunada", cuenta el expiloto.

Melantri tampoco está de acuerdo con el certificado COVID: "Eso es un chantaje. Voy a usarlo solo para trabajar".

"Esto no es una emergencia sanitaria. Es una cuestión política", sigue Marco Melandri.

Y termina: "Hay varias razones para que una persona no se quiera vacunar. Es una nueva, y tiene derecho a tener dudas. Yo he tenido la enfermedad, y quienes se contagian están más protegidos luego. Yo ni me di cuenta, y eso que di positivo".