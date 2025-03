Marc Márquez señala quiénes han sido sus cinco grandes rivales en MotoGP

Tras ganar los Mundiales de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 con Honda, Marc Márquez tiene ante sí el reto esta temporada de igualar los títulos en categoría reina de Valentino Rossi (7).

El ilerdense, que es el gran favorito tras su doble victoria en Tailandia el pasado fin de semana, ha pasado por 'El podcast de final de mes'.

En el mismo, entre otros temas, el de Cervera ha analizado a los mayores rivales que ha tenido en estos 12 años en MotoGP.

Tres son claros: "No me gusta ordenarlos. Diré nombres. Pilotos top, cuando llego a MotoGP, hay un Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, que son los tres que en esta lista tienen que estar".

Por otro lado, Márquez pone al que puso el germen para la exitosa etapa de Ducati: "Entonces, pondría con el que me he jugado muchos Mundiales, que no tiene ninguno él, que es Andrea Dovizioso".

Por último, Marc ha lanzado un 'guiño' a su equipo y ha escogido a su nuevo compañero no por lo que han luchado hasta ahora, sino por lo que espera luchar durante este 2025.

"Y el quinto espero que sea este año. Pecco Bagnaia es compañero de equipo, pero puede ser un gran rival. No he luchado un campeonato con él aún", ha zanjado.