Marc Márquez y Pedro Acosta han sufrido muchas complicaciones en la 'sprint' del Gran Premio Solidario de Barcelona. Ambos han chocado al comienzo de la carrera y eso ha sido determinante para que ninguno de los dos consiguiera su objetivo.

Marc salía tercero y Acosta, sexto. Ninguno de los dos ha mejorado, todo lo contrario. Márquez ha sido séptimo y Pedro no ha podido terminar la carrera. Todo debido a un accidente que en las primeras curvas ha trastocado los planes de los dos.

La peor parte se la ha llevado Acosta. Más allá de haber tenido que abandonar la carrera, la moto del campeón del mundo de Moto2 es la que más daños ha sufrido. Con respecto al choque, Márquez ha terminado asumiendo que ha sido culpa suya: "Es verdad que si alguien podía haber evitado ese contacto, era yo, creo que Acosta no me ha visto. Son lances de primera vuelta".

"Sí, he sido consciente (de ver a Pedro). Me he tirado por fuera en la curva 3, es una curva que cuando entras por fuera, haces por dentro el ápice de la curva, el centro y cuando tiras por dentro te vas hacia fuera. Nos hemos encontrado", ha reconocido Marc en los micrófonos de 'DAZN'.