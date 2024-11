No habían transcurrido ni diez minutos de los primeros libres en Montmeló y ya teníamos el primer incidente. Pedro Acosta y Augusto Fernández se han ido al suelo tras chocar entre ellos en lo que ha sido una de las imágenes de este viernes en el Gran Premio de la Solidaridad.

La colisión ha sido entre las curvas cinco y seis. Afortunadamente, ninguno de los pilotos ha sufrido daños y podrán competir sin problema en la sesión de libre de las 15:00h. Aún así, el incidente ha sido violento y las motos sí han perdido algunas piezas debido al impacto.

Pedro corría por el interior y ha sido en ese momento cuando ha impactado con la moto de su compañero, con la mala suerte de que ese pequeño toque a gran velocidad ha resultado en ese peligroso incidente. Con esta, Acosta suma otra caída esta temporada. Si que es verdad que esta se trata se una acción totalmente fortuita y nada más levantarse del suelo ambos pilotos se han preocupado por el estado físico del otro.

'El tiburón de Mazarrón' cierra con este gran premio su primera temporada en la élite del motociclismo. El murciano se juega mantener el quinto puesto en la clasificación general de pilotos sabiendo que está tres puntos por encima del otro piloto que acecha ese puesto, Brad Binder.

De terminar en esa posición, Acosta confirmaría un gran resultado en su primer año convirtiéndose en la primera moto 'No Ducati' de la clasificación general.

Friendly fire that caused a red flag! 💥@37_pedroacosta and @Afernandez37 collided and went down in the first minutes of #MotoGP FP1 🫢#SolidarityGP 🏁 pic.twitter.com/0BKmeRLUUH