Marc Márquez tiene una última oportunidad para recuperarse de su lesión del brazo que ya le hizo perderse la temporada 2021 y evitar retirarse mucho antes de tiempo.

El catalán ha pasado el primer reconocimiento postoperatorio en el Hospital Ruber Internacional de Madrid y todo a punta, según el parte médico, que la recuperación va según lo previsto: "La valoración de la evolución inicial tras la intervención quirúrgica en el húmero derecho de Márquez ha sido positiva".

El equipo médico, formado por Dr. Joaquin Sánchez Sotelo, el Dr. Samuel Antuña y el Dr. Angel Cotorro, ha señalado que, lo que Márquez necesita, es tiempo y paciencia. "Debe continuar con ejercicios controlados durante las próximas cuatro semanas", han señalado. Después de ese mes, el piloto de Honda tendrá que volver a pasar por otro nuevo reconocimiento médico.

"Hay una evolución positiva de la herida quirúrgica. Marc tiene que empezar a realizar ejercicios controlados de movilización pasiva del hombro y del codo", ha apuntado el doctor Sánchez Sotelo.

El propio Márquez ha señalado que se siente bien porque ya no tiene los dolores que tenía antes: "Mis sensaciones hasta ahora son positivas porque no tengo dolor, esto es muy importante. Me permite descansar y seguir las reglas de los médicos: una dieta sana, beber mucho y salir a pasear con nuestros perros, porque es importante que el cuerpo no esté inactivo. Lo más importante que me dicen los médicos es que ahora tengo que estar tranquilo y ser paciente".

El piloto, que ya se perdió la temporada de 2021, no quiere retirarse, confía en que todavía tiene mucho que dar en MotoGP. Ahora, lo que necesita es ver si finalmente puede recuperarse de esa lesión que arrastra para pasar página y volver a hacer lo que sabe y se le da bien, correr sobre una moto.