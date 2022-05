La pesadilla de Marc Márquez no termina. Tras sufrir una durísima caída en Mugello este sábado, se ha conocido que volverá a pasar por el quirófano para operarse de su brazo derecho. Será la cuarta operación en ese brazo.

"Voy a someterme a una intervención la próxima semana. Desde que tuve la primera intervención todo fue bastante complicado. Cuando me subía a la moto sentía limitaciones; no he tirado la toalla, seguí las recomendaciones médicas. No estoy disfrutando, estoy sintiendo mucho dolor. Estoy empujando demasiado, mi rendimiento no está mal, pero no es el que yo deseo", ha dicho en rueda de prensa.

Albert Puig, jefe de Honda, anunció que desde este viernes lo sabían en el equipo: "Hemos hecho bastantes progresos, pero su posición en la moto no es la que deseamos. Ayer supimos que se puede hacer esta operación porque el hueso ya está listo. Lo decidimos ayer".

Márquez sufrió una brutal caída en los entrenamientos del Gran Premio de Italia de este sábado. Su moto terminó entre llamas. Tras la clasificación anunció en una rueda de prensa que volverá a pasar por el quirófano y no competirá en este mundial de 2022.