"Paso a paso". Ese es el mensaje de Marc Márquez en sus redes sociales acompañado de un detalle que hasta ahora no habíamos visto.

El ocho veces campeón del mundo ha enseñado por primera vez la cicatriz en su brazo derecho, donde ha tenido que ser operado hasta en tres ocasiones en los últimos meses.

El de Cervera sigue recuperándose con el objetivo de estar presente en el campeonato de 2021, algo que no logró el pasado tras su caída en el primer gran premio.

El próximo 22 de febrero Honda presentará oficialmente la moto, la RC123V, un acto en el que sí estará Marc junto a su nuevo compañero, Pol Espargaró.

Mientras sus rivales lanzan pronósticos para el Mundial y todos coinciden en que dependerá de su estado físico. El último ha sido Joan Mir, campeón del mundo en el pasado 2020.

"Es cierto que cuando Marc Márquez ganaba, al año siguiente era el favorito. Para mí, dentro de mí, soy el hombre a batir, pero no soy el favorito. No gané por velocidad, sino por consistencia e inteligencia. Tengo que mostrar más para ser el favorito. Mi margen de mejora en velocidad no es igual a otros. Sobre el papel, tenemos buenas herramientas. Si gano este año, sí seré el favorito al siguiente. El objetivo es ser mejor piloto. No importa el campeonato, quiero ser mejor: hacer poles, ganar carreras... yo ya soy constante", ha detallado.

Todos esperan a un Márquez que sigue recuperándose de sus operaciones y que quiere convertir esa llamativa cicatriz en una mera anécdota a olvidar.