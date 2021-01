Marc Márquez continúa con su recuperación para volver a subirse a la Honda en MotoGP. Tras realizarse su tercera operación por su húmero fracturado, ahora es Livio Suppo, quien durante años fue responsable de Honda, quien ha hablado, y criticado, por todo lo sucedido.

"El piloto fue demasiado lejos porque se lo permiten. La responsabilidad es de los médicos. No se le debió permitir subirse a una moto. Yo no soy médico y no puedo decir si esa operación fue adecuada, pero fue una locura darle el OK", afirmó en 'Paddock TV'.

Suppo prosigue: "Volvió a competir pocos días después de la operación. Siempre he insistido en que la responsabilidad es de los médicos".

"El problema no es cómo se rompió la placa, sino por qué pasó. Mejor que ocurriera antes de que volviera a la pista, porque de haber sido compitiendo las consecuencias habrían sido más graves", explica.

Suppo cree que con él esto no habría pasado: "De haber sido yo jefe de Honda habría hecho lo posible para que no corriese. Me temo que solo Alzamora se mostró contrario a que corriera, porque el resto sí quería".

El exjefe de los nipones afirma que de no haber sido por la lesión, "Márquez habría luchado por el Mundial". "Es un fenómeno y hay que protegerle, no solo preocuparse de que gane un título más. La prioridad debería haber sido la salud de la persona".

Mientras, los japoneses piensan en un posible sustituto en estas primeras carreras, y suena Dovizioso: "Ha dicho que no está dispuesto a suplirle solo unas carreras, no sé si algo habrá cambiado".

