¡Marc Márquez ya mete miedo con Ducati en los test! Le saca dos décimas a Bagnaia y acaba segundo

Marc Márquez viene a por todas desde el primer día. La expectación en esta primera jornada de test era total. El catalán se subía a la Ducatioficial para completar sus primeras vueltas en esta pretemporada de 2025 que arrancaba en el trazado de Sepang.

La sesión estuvo marcada por la impactante caída de Jorge Martín. Cuando se superaba la hora de test, el madrileño tendría una aparatosa caída con la que se marcharía al hospital. El vigente campeón del mundo ha tenido un debut amargo con la Aprilia. Del mismo modo, también sufrió un aparatoso accidente Raúl Fernández.

El '93' haría sus mejores registros cuando restaba una hora y media para el final. En primer lugar, marcó un 1:58.260 para colocarse provisionalmente segundo. Posteriormente, con la mejoría de su hermano Alex Márquez,Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli le apartaba del top 3.

Finalmente, el hexacampeón de MotoGP mejoraría su vuelta lanzada con un registro de 1:57.606, situándose a solo 51 milésimas de la cabeza de la clasificación. Solo tenía por delante a la Yamaha de Fabio Quartararo con 1:57.555. Su hermano Alex, cerraba el top 3 con la moto Gresini a 1:57.738.

En el primer test, Márquez superó a su compañero de equipo, 'Pecco' Bagnaia. El bicampeón del mundo solo pudo ser decimoséptimo con un 1:58.947. A algo menos de dos décimas del tiempo del de Cervera.

