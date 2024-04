Tras sumar su primer podio de la temporada un domingo, Marc Márquez se mostró exultante en Jerez. Luchó por la victoria, demostró que ya está adaptado al estilo de la Ducati... en resumidas cuentas, presentó sus credenciales al Mundial de MotoGP.

De cómo se vayan desarrollando estos primeros meses de temporada dependerá su futuro el próximo año.

Tras abandonar Honda, el ilerdense tan solo firmó un año con Gresini, por lo que para 2025 aún está como agente libre.

El de Cervera ya dejó claro que su objetivo es estar en un equipo oficial que bien podría ser Ducati o Aprilia, pero tras su podio en Jerez volvió a hablar sobre las cartas que tiene en la mesa.

"Lo importante es que los resultados van llegando. Hasta ahora había velocidad pero no acababan de llegar resultados. Ahora parece que han llegado, hay que reconfirmar en Le Mans. Siempre lo he dicho: cuanto más rápido vayas en pista, más opciones tendrás. Lo importante, y en lo que me intento centrar, es en no ser sólo rápido, también preciso y ayudar en lo que me puedan pedir. Y a partir de ahí veremos", explicó en declaraciones que recoge 'Motosan'.

Márquez aseguró que ya ha tenido "conversaciones" con otras fábricas y que tiene claro lo que quiere.

"Lo importante es que la decisión, el plan [de ir a Ducati] me está saliendo bien. Y lógicamente cuando hay resultados las fábricas van contactando. Ha habido conversaciones. Mentalmente tengo bastante claro lo que quiero. Depende de todo en general, pero lo importante es que lo tengo claro y no solo tengo una opción", añadió.