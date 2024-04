Tal y como ha señalado el propio Marc Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Jerez, su objetivo de cara a 2025 es fichar por un equipo oficial.

De hecho, el de Cervera ha reconocido que a partir de este fin de semana comenzará a hablar con otros equipos.

En el horizonte, sobre todo, aparecen Ducati y Aprilia. Los primeros no esconden que es una clara opción para acompañar a Pecco Bagnaia la temporada que vienen. Los segundos, por el momento, no quieren dar alas al rumor.

El que sí se ha referido al mismo ha sido Maverick Viñales, que hace dos fines de semana ganó en Austin con su Aprilia.

El piloto de Aprilia ha reconocido que ve a su compatriota en Ducati, pero que se le relacione con su equipo es una buena noticia.

"No lo había oído, pero ese rumor significa que estamos haciendo un buen trabajo. Yo le veía más en Ducati, pero bueno. Es muy temprano incluso para planteárselo", ha explicado.

Hablando en primera persona sobre su futuro en Aprilia, Viñales ha asegurado que no tiene "prisa" por tomar una decisión ya que quiere mirar a otros garajes.

"No tengo prisa. A lo mejor Massimo tiene más prisa, pero yo no. Quiero esperar a ver qué hacen otros pilotos. Es importante, porque tengo 29 años, estoy más fuerte que nunca, me siento joven", ha añadido.