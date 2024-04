Dijo Marc Márquez durante el Gran Premio de Jerez que antes de que llegara esa ansiada victoria tenía que llegar el podio. Y ya está aquí. Lo logró este domingo, por detrás de Pecco Bagnaia e incluso luchando contra él. Y eso que en ese trazado nunca se ha sentido cómodo.

Lo dijo después de la segunda posición del domingo, lamentando la caída en la prueba al sprint: "Si no nos hubiéramos caído ayer, entonces otro gallo hubiera cantado".

"Jerez es un circuito que no es de los mejores, pero he hecho buenas carreras, pero sí que es verdad que no es de los mejores para mi estilo de pilotaje, pero me he podido acoplar muy bien. Sólo perdía en dos puntos del circuito, que era esa curva 12 y la 5 durante la carrera la he podido salvar, la he podido ir mejorando poco a poco, pero contento, contento de cómo ha ido el fin de semana en general", explica el piloto de Gresini.

Y así calificó su lucha contra Bagnaia: "Pecco defiende bien, porque es un gran frenador, frena tarde y cuando lo tienes que adelantar, prácticamente o clavas la frenada perfecta haciéndote rapar al final o siempre te la devuelve".

"Lo sabía, pero una vez he notado su rueda por dentro en Nieto, ahí he levantado la moto porque me ha venido el flash de la caída de Valencia con Martín. Ahí, si tú continúas con tu línea, prácticamente estás en el suelo y lo último que quería era acabar en el suelo, porque he visto que Martín no había puntuado. Y de esta manera, bueno, todo. Un arranque mundial no muy bueno, pero tampoco estamos tan lejos", sentencia Marc.