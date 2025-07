Marc Márquez desvela su secreto para mantenerse al frente del Mundial

Marc Márquezlleva un año redondo. Esta es su temporada y nadie piensa en otro nombre cuando se habla de la persona que se alzará con el campeonato del mundo.

En el Gran Premio de Alemania, el piloto de Cervera volvió a demostrar que está a otro nivel. Dueño y señor de Sachsenring, desde el principio hasta el final de la carrera, con una superioridad increíble.

La misma que ha demostrado durante todo el curso. Una supremacía que ni él mismo se podía imaginar: "Evidentemente, no. Pensaba que estaría todo mucho más igualado".

Aunque Marc no se confía: "Está igualado porque estamos viendo a un Álex que no falla, pero antes de empezar la temporada, quizá le hubiera cambiado los papeles: Pecco, segundo, haciendo lo que está haciendo Álex, poniéndome las cosas muy difíciles, y Álex, tercero, pero se está viendo un Álex muy constante, que no falla. Esto también me hace estar más alerta de que no podemos fallar".

Y es que esa es una de las claves del éxito de Marc Márquez. Mantener la intensidad, respetar al rival y no bajar el ritmo.

"Queda la mitad de temporada. Han pasado muchísimas cosas. En estos casos me gusta pensar en negativo, intentar ser un poco pesimista. Vienen 11 carreras; sólo hemos hecho 11, veo el vaso medio vacío porque de esta manera me hará estar más concentrado, pueden pasar muchas cosas, puede haber lesiones, ojalá que no, pero bajo presión y con tensión es como trabajo mejor, así que hay que seguir con la misma intensidad”", ha añadido.