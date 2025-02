Marc Márquez y la arriesgada apuesta por Gresini: "El fracaso es no exponerte"

"Yo no soy piloto de desarrollar una moto"

El piloto de Cervera acudió este lunes a 'El Hormiguero' para hablar de múltiples cuestiones de cara a la temporada 2025 de MotoGP. El de Cervera ha hablado sobre la difícil decisión de dejar Honda, donde consiguió sus seis mundiales en la categoría reina, para volver a buscar la competitividad en otra marca.

"Estaba cada carrera luchando por el undécimo, duodécimo y yo no lo aceptaba eso. Si dices: 'Es que un piloto puede desarrollar una moto', sí pues yo no soy piloto de desarrollar una moto", ha sentenciado el catalán.

De este modo, ha reflexionado sobre la falta de competitividad por parte de los japoneses tras volver de la grave lesión de 2020. "Yo soy un piloto de intentar ganar. Si no puedo estar en esos 5, 4 primeros y cada fin de semana en la fiesta, no tenía sentido".

En esa crisis de resultados fue cuando planteó el momento de romper la idílica relación: "'¿Cómo veis dejarme libre y yo me voy a un equipo satélite'?. Pero me voy a un equipo satélite para ver si sigo siendo competitivo, es eso. Porque si te vas a otro equipo de fábrica, la infidelidad es más grande... y lo entendieron".

Márquez valora el salto a Gresini como una apuesta de riesgo: "Si sigo siendo competitivo, van a salir cosas. Y en el año de Gresini, justo se acababan contratos... Si tú lo haces bien el año de Gresini, tenías opciones de ir a uno de fábrica. Pero te tienes que exponer. Para mí, el fracaso es no exponerte"

"Lo intenté, me salió bien y ahora estoy en el mejor equipo, en el que quería, con la mejor moto y está en mis manos si puedo intentar ganar otro mundial o no", declaraba Márquez que no siente la presión de volver a ganar el mundial.