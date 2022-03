Jorge Lorenzo y Valentino Rossi vivieron situaciones muy tensas durante su etapa en Yamaha. El español ha recordado lo que ocurrió en el Gran Premio de Cataluña en el año 2009, cuando perdió la victoria en la última curva.

En una entrevista a 'DAZN' lo ha recordado: "Rossi me humilló. Pequé un poco de pardillo. Se aprovechó de mi inexperiencia para adelantarme en esa curva, arriesgando, sabiendo que si me cerraba nos íbamos a caer los dos".

"Quedó grabada como una de las carreras más emocionantes. Quizá me hizo perder ese campeonato, porque si hubiera ganado esa carrera habría tenido más opciones de luchar hasta el final con él", dice Lorenzo.

Y recuerda otros momentos difíciles: "El peor momento fue después de Sepang, tras la patada o caída de Marc, no sé cómo fue, pero hubo ese toque. Cuando llegué al corralito, no sabía nada y me lo dijeron los mecánicos: 'No la líes'. Cuando vi eso y me enteraba que no iba a haber sanción, equivocadamente o no, estaba encendido y desaprobaba las imágenes".

Un momento que cambió su relación: "Todo fue a peor entonces". "Hasta 2018 no empezó a mejorar, poco a poco. Y ahora es bastante buena", cuenta el piloto.

Por otro lado, en su campeonato de 2015 sintió que Yamaha no se alegró: "No me sentó muy bien que, al ganar el campeonato. Los que de verdad mandaban en Yamaha no estuviesen muy efusivos".

"Al final, un poco los dos mirábamos por nuestro interés y yo miraba por el mío. Por eso, intenté jugar mis cartas y eso no sentó bien en Yamaha. En cierta forma, a Yamaha yo creo que le interesaba más que ganase Valentino por el tema mediático más que nada", sentencia.