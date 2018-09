RESALTA QUE LA INTERVENCIÓN HA SALIDO "ESTUPENDAMENTE"

Luis Moya, copiloto de Rallies, ya está en su casa después de ser operado de cuatro aneurismas. El gallego relata cómo fue la intervención: "Iban a operarme solo de tres, pero al final fueron cuatro. No me abrieron la cabeza, entran desde la ingle y por eso no hay que poner puntos".