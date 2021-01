El que fuera subcampeón de 125cc en 1981 y de 250cc en 1982, Loris Reggiani, ha publicado un post en redes sociales sobre el porqué de la mala suerte de Marc Márquez con la lesión que le ha impedido volver a competir la pasada temporada.

"Es el karma. En 2015, Marc Márquez decidió que Valentino Rossi no debía ganar el Mundial y logró que lo perdiera. En 2020, se suponía que iba a ganar el título que lo llevase a equilibrar las cuentas con Valentino. Pero… El karma", ha escrito en sus redes sociales.

Así, el exploto italiano achacaba el motivo de la lesión de Márquez con lo ocurrido con Valentino Rossi en 2015. Fue un año de mucha tensión entre ambos pilotos. Tensión que explotó en el Gran Premio de Malasia. Durante la jornada de clasificación, Valentino golpeó al de Cervera y éste cayó de la moto. Para algunos fue un acto reflejo y para otros una clarísima patada del italiano, que fue sancionado saliendo el último en la parrilla de salida y perdiendo toda opción de llevarse el mundial.

El mensaje ha provocado un auténtico revuelo en redes sociales entre aficionados de 'Il Doctore' y el piloto español. Para disipar este gran seísmo provocado por el mensaje, Loris ha salido a calmar la tensión en el medio 'Mow men on Wheels', asegurando que no quería ofender a nadie. "En retrospectiva, me di cuenta de que hubiera sido mejor guardarlo para mí", explicaba el transalpino.