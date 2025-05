Lesión de gravedad de Luca Marini, piloto de Honda y hermano de Valentino Rossi

Luca Marini se encuentra en un hospital de Japón bajo observación y en recuperación tras sufrir un grave accidente, tal y como ha informado Honda.

Tras el Gran Premio de Gran Bretaña del pasado fin de semana, el italiano voló hasta el país nipón para probar la Honda CBR de cara a participar en las 8 Horas de Suzuka.

Tras una primera sesión satisfactoria, el hermano de Valentino Rossi sufrió un durísimo accidente en la segunda.

El parte de lesiones, según ha informado HRC, es terrorífico: dislocación de la parte izquierda de la cadera, daños en los ligamentos de su rodilla izquierda, fracturas en el esternón y la clavícula izquierda y neumotórax en la parte derecha de su cuerpo.

Marini permanecerá ingresado hasta que esté en condiciones de volar a Europa e Iker Lecuona le sustituirá en la prueba de resistencia.

BREAKING: @Luca_Marini_97 suffered a fall and sustained multiple injuries including a right-sided pneumothorax while testing for the Suzuka 8 Hour 🚨

Join us in wishing the Italian a speedy recovery ❤️‍🩹 #MotoGPpic.twitter.com/POhgnMn8QC